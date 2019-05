Uma família de sete pessoas, incluindo crianças, está internada no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, com doença de Chagas.

Sandra Assunção

Os pais e as crianças são do Seringal Triunfo em Marechal Thaumaturgo e estão doentes há cerca de dois meses.

A maior possibilidade é que tenham sido infectados pelo próprio barbeiro, que transmite a Trypanosoma Cruzi, conhecida como Doença de Chagas.

A confirmação da doença foi feita pelo Laboratório de Revisão da Vigilância em Saúde da Sesacre, em Cruzeiro do Sul.

A direção do Hospital ainda não divulgou informações oficiais sobre o estado atual dos sete doentes, que estão na observação do Pronto Socorro, no Hospital do Juruá.

Em 2016, duas pessoas da mesma família morreram vítimas de Doença de Chagas em Rodrigues Alves, também na região do Juruá. A criança que sobreviveu tem sequelas cardiológicas.

