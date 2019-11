Familiares do estudante de medicina Mateus da Silva Bernardo, de 19 anos, ferido com um tiro nas costas por um agente da Polícia Federal na noite deste sábado (2) durante uma festa de “Halloween Costume Party”, no Clube República de Minas (antigo Supremo), no município de Epitaciolândia distante 217 km de Rio Branco, informaram a reportagem do ac24horas que o jovem encontra-se em cima de uma maca de ferro na sala de trauma aguardando a boa vontade de um médico cirurgião e um neurologista para fazer a operação que é de risco.

Segundo familiares, Mateus saiu apenas para fazer um exame e retornou para a sala, o irmão do estudante afirmou a reportagem do ac24horas que no Pronto Socorro de Rio Branco não tem médico cirurgião e nem neurologista de plantão e Mateus corre os risco de ficar tetraplégico.

“Desde quando chegou, meu irmão está na sala de trauma em cima de uma cama de ferro com um protetor no pescoço, só fez um exame e voltou pro mesmo lugar. Ninguém deixa a gente entrar para saber a situação dele, não nos falam nada sobre o estado de saúde dele, não nos mostram o prontuário, não existe hoje nem um cirurgião e neurologista de plantão, muito menos os nomes aqui na recepção dos médicos escalados. É um descaso total na saúde, ele não foi analisado ate agora por nenhum desses médicos, e está sentido muita dor, até essa foto que enviei foi uma pessoa que tirou pra mim”, disse o irmão de Mateus.

O OUTRO LADO

Ao ac24horas o diretor do Pronto Socorro, Areski Peniche, informou que está acompanhando o caso do paciente e que o quadro de médico cirurgião e neurologista está pronto para atender.

“O paciente já fez tomografia, foi avaliado pelo neurocirurgião e está numa maca dentro da sala de trauma, na Observação Estrita, ele está com o colar cervical e não pode fazer movimentos, pois fraturou duas vértebras da coluna, mas não teve lesão da medula e continua com os movimentos dos quatro membros, mas não pode se mexer, se não ele realmente fica tetraplégico, por isso, ele está na maca em observação. Por enquanto, o caso dele não é cirúrgico e eu estou acompanhando o caso”, concluiu o diretor do PS.

