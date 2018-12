Senador eleito pelo MDB afirma que que reforma administrativa proposta pelo futuro governo será essencial ao desenvolvimento do Acre

O senador eleito Marcio Bittar (MDB), diplomado no início da noite desta quarta-feira (19), afirmou, em entrevista à ContilNet, que não medirá esforços para ajudar o futuro presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). O mesmo valerá para o governo de Gladson Cameli, acrescentou.

“O que eu puder fazer para ajudar os governos de Bolsonaro, irei fazer, principalmente na área da segurança pública. É preciso fazer mudanças e reformas para o país avançar”, destacou.

Além do compromisso com o Brasil, Bittar enfatizou ter também uma grande responsabilidade com o governador eleito Gladson Cameli e com a população do estado que o elegeu. Ele agradeceu o apoio e a confiança dos eleitores manifestados por meio das urnas, no dia 7 de outubro.

Márcio salientou que está montando um gabinete especial em Brasília para representar os interesses do estado.

Ainda sobre a reforma administrativa do próximo governo, ele comemorou a redução de cargos. “Tinha gente demais nomeada, sem trabalhar, e isso tinha que acabar. Eram pessoas recebendo R$ 10 mil, R$ 15 mil, sem exercer função alguma. A redução secretárias e de cargos comissionados vão possibilitar que sobrem recursos para investimentos em áreas essenciais, como saúde e segurança pública”, concluiu Bittar.