A farmacêutica Tacília Matos, servidora da farmácia municipal de Brasileia, recebeu no ultimo sábado (19), em Rio Branco, uma homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF/AC) pela prestação de serviço em prol da comunidade.

Tacília Matos é coordenadora da Assistência Farmacêutica de Brasiléia, formada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), elaborou um projeto que insere medicamentos fitoterápicos na listagem oficial de medicamentos da prefeitura de Brasiléia e encaminhou para o Ministério da Saúde (MS), onde foi aprovado, oferecendo uma nova possibilidade de tratamento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Acre tem atualmente 464 farmacêuticos atuando em todo o Estado e em várias áreas, em farmácias, unidades de saúde, hospitais, no ensino, na pesquisa.

A coordenadora farmacêutica, Tacília Matos, falou a respeito do trabalho que realiza e a importância profissional do reconhecimento recebido. “Estou muito feliz e honrada em receber essa Comenda ao Mérito Farmacêutico do CRF/AC, pois quando trabalhamos com que gostamos e recebemos o apoio da gestão do setor público, a jornada fica muito mais leve e a população é a mais beneficiada com o trabalho. Nós estamos garantindo uma alternativa de tratamento que faz muito sucesso e que tem apoio dos médicos, que receitam os fitoterápicos, alguns substituem em até 90% os medicamentos alopáticos pra mesma indicação, trazendo menos efeitos colaterais e a satisfação dos pacientes com bons resultados”, finalizou Tacília Ferraz de Matos.

Raylanderson Frota – SECOM

