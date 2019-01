A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou a compra de vários tipos de medicamentos e abasteceu a Farmácia Básica do município.

Medicamentos de uso contínuo, como os utilizados para o tratamento da diabetes, hipertensão e medicamentos de uso controlado alem de outros como: antibióticos, analgésicos, antitérmicos dentre outros que soma cerca de 170 itens, estão disponíveis gratuitamente para a população.

Segundo a Secretária de Saúde Terezinha Ribeiro Flores a compra foi feita com recursos do PAB e visa garantir medicamentos para usuários do SUS que residam no município.

Segundo Tião Flores prefeito de Epitaciolândia este é um cuidado que a gestão vem tendo de manter sempre a farmácia básica abastecida para que as pessoas usuárias do SUS possam ter o medicamento à disposição na hora que precisar.

Foram comprados R$ 133.821,48 em medicamentos para repor o estoque de alguns itens que estava faltado na farmácia básica do municio.

É importante frisar que para ter acesso aos medicamentos o paciente deve antes consultar um médico e após a prescrição se dirigir até a farmácia munido de seu cartão do SUS com endereço de Epitaciolândia.

