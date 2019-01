O tratorista Francisco Sabino de Lima, 42 anos, foi vítima de tentativa de homicídio neste final de semana em uma propriedade localizada no km 80 da Estrada Transacreana, enquanto prestava serviço na Zona Rural de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas à polícia, o profissional foi contratado para operar uma máquina agrícola, colocando alguns mourões de cerca.

Ao terminar o trabalho, o contratante, que não teve o nome revelado, propôs que o profissional juntasse um barro com a máquina e lançasse dentro de um buraco, mas Francisco negou o pedido alegando que o painel do equipamento acusava pouco óleo combustível no tanque.

Bastante irritado com a negativa recebida, o homem que contratou o serviço foi até a sede da propriedade, pegou uma arma de fogo e começou a atirar contra o operador que foi atingido com um tiro no ombro e outro na perna direita. Mesmo ferido, Sabino correu e fugiu até uma propriedade vizinha e pediu ajuda.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e interceptou na metade do caminho um carro que trazia a vítima com destino a Rio Branco. Foi prestado o atendimento e o tratorista foi conduzido ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares foram acionados até o local do crime, porém o acusado não foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar e prender o autor do crime.

