Raylanderson Frota – SECOM

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) celebra anualmente, no dia 15 de maio, o dia do Assistente Social que completa 57 anos em 2019 com a temática: se cortam direitos, quem é preta e pobre sente primeiro. A gente enfrenta o racismo no cotidiano!

Em Brasileia, a prioridade da gestão da prefeita Fernanda Hassem é o fortalecimento das políticas públicas de assistência social através dos programas: Criança Feliz; Vida em Movimento; Saúde na Melhor Idade; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); acompanhamento e fiscalização do Programa Bolsa Família; atendimento para as famílias e adolescentes do Instituto Sócio Educativo; atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, físico e psicológico, trabalhos esses realizados no Centro de Referência Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, no Centro do Idoso e no Conselho Tutelar.

Segundo a secretária de Assistência Social, Rogéria Gondim, o objetivo da gestão é garantir ocupação para os jovens, homens e mulheres em situação de vulnerabilidade. “Nosso trabalho é garantir o acompanhamento da população de baixa renda, proporcionando e realizando cursos profissionalizantes, práticas esportivas, atividades de entretenimento e apoiando as iniciativas das mulheres na área rural com a fabricação de artesanato e panificação”.

É através da Secretaria de Assistência Social que a gestão municipal fortalece o controle social como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal Idoso e Conselho Municipal da Mulher.

A Prefeitura de Brasileia conta com oito profissionais na área da assistência social desenvolvendo importantes trabalhos com os reeducando do Instituto Sócio Educativo (ISE), no projeto Criança Feliz onde fazem o acompanhamento e atendimento domiciliar de 150 famílias e no CRAS onde atendem cerca de 100 famílias mensalmente.

Além dos projetos sociais coordenados pela prefeitura, a prefeita Fernanda Hassem e sua equipe realizam atividades abertas ao público em datas comemorativas no Centro do Idoso como o dia das mães, dos pais, dia das crianças, páscoa, natal e também o Domingo na Praça. Essas ações contam com a participação das assistentes sociais para sua realização.

“Fazer política de acesso sem assistência social é impossível, não adianta cuidarmos de ruas, construção de prédios, unidades de saúde, se nós não cuidamos da nossa população, se nós não nos preocupamos com aqueles em situação de vulnerabilidade, se não oferecemos oportunidades de crescimento e melhoria de vida. Eu sou formada em Serviço Social, sei da importância desses profissionais, quero parabenizá-los e agradecer por tudo que eles têm realizado junto com a gente nessa gestão”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.

