O grupo de trabalhadores e engenheiros do Dnit já estão na fronteira do Acre, realizando trabalhos na ponte José Augusto, importante ligação do Brasil com o Pacífico pela BR 317 que passa pelas cidades de Epitaciolândia e Brasileia.

Com o surgimento de buracos devido a deterioração da madeira que existia por debaixo da camada asfáltica, foi necessário um trabalho emergencial no local no período da noite desta sexta-feira, dia 18.

Com o acesso fechado, os motoristas têm que usar a outra ponte (Wilson Pinheiro) de concreto, que também é de mão única com acesso a cidade de Cobija (Bolívia) por Brasiléia, aumentando a volta cerca e cinco quilômetros ou mais.

Para piorar, as autoridades do lado boliviano realizam blitzen em vários pontos da cidade, principalmente no acesso pela ponte Wilson Pinheiro, causando um transtorno enorme devido o sinal do semáforo ter um tempo curto, causando engarrafamento no meio da ponte.

Coincidentemente, a equipe do Dnit já se encontrava na fronteira e com o apoio da prefeitura de Brasiléia, que forneceu as pranchas, iniciaram os trabalhos para liberar o tráfego. Segundo o engenheiro Paulo Bernardo, somente durante o dia deste sábado (19), poderão ver o que fazer com a equipe mais estruturada.



