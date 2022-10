Federação de Futebol recebe ambulância da CBF

Fonte: phdesporteclube

A Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) recebeu nesta quarta, dia 6, por meio de doação uma ambulância da CBF no valor de R$ 129 mil.

Segundo o presidente da FFAC, Antônio Aquino, a intenção é acabar com atrasos nas partidas do Estadual e também das competições nacionais.

“Essa é mais uma ação da federação para calar os críticos e melhorar o nosso futebol. Sofremos muito com atrasos nas partidas e em 2023 queremos resolver essa situação. A ambulância tem todos os equipamentos”, comentou o presidente.

Clubes ou convênio

Antônio Aquino irá se reunir com os dirigentes de clubes para definir como será definida a utilização da ambulância.

“A ambulância no estádio é uma obrigação dos clubes, mas a federação realiza esse trabalho. Estamos avaliando duas opções, os clubes assumem o pagamento do médico e das enfermeiras ou fechamos um convênio com uma clínica. Vamos avaliar a melhor maneira”, declarou o dirigente.

