Federação vai começar a definir Estadual 2023

Esquadrão precisa de apenas um ponto, diante do CRB, na última rodada da Série B

Um dos quatro times com condições matemáticas de acesso na última rodada da Série B do Brasileirão, o Bahia tem a situação que pode ser considerada a mais simples dentro da acirrada disputa.

Isso porque, além de jogar por um triunfo de qualquer placar diante do CRB, no próximo domingo (6), em Maceió, o Esquadrão pode obter seu retorno à elite nacional com um empate e, em determinado cenário, até mesmo perdendo o compromisso marcado para as 18h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.



Se os comandados de Eduardo Barroca forem derrotados, somente um dos outros três postulantes ao acesso (Vasco, Ituano e Sport) podem sair vitoriosos na última rodada da competição, e dois deles, Ituano e Vasco, têm confronto direto.



Em caso de triunfo de duas das três equipes citadas, a briga pelo acesso ficaria por conta dos critérios de desempate. Nos três primeiros quesitos (triunfos, saldo de gols e gols marcados), o Tricolor tem vantagem de um resultado positivo a mais do que Ituano e Sport, além de maior saldo e tentos assinalados do que todos os demais.



Para o compromisso decisivo do fim de semana, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com a presença do lateral-direito Marcinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Daniel, nome que não jogou contra o Guarani, volta para a lista de opções depois de ter cumprido suspensão.

