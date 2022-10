Felipe Alves elogia elenco depois do empate com o Palmeiras no Allianz

Brasileiro anotou o único gol da partida, apos jogada de Mbappé; PSG se isola na liderança do torneio

LANCE

O Paris Saint-Germain venceu o clássico contra o Olympique de Marselha por 1 a 0 neste domingo (16), com gol de Neymar. O jogo, disputado no Parc des Princes, foi válido pela 11ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês.

Com a vitória, o PSG se isolou na liderança da competição, com 29 pontos conquistados. Por sua vez, o Marselha segue na quarta posição, com 23 pontos na tabela.

PAREDÃO

A etapa inicial do clássico foi marcada pela grande atuação do goleiro do Marselha, Pau López. O espanhol salvou o time visitante em várias oportunidades.

DUPLA ON

​Já no final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Mbappé recebeu dentro da área, passou para Neymar e o brasileiro, de chapa, abriu o placar para o PSG.

EXPULSOU

​Aos 26 do segundo tempo, o zagueiro Gigot, do Marselha, recebeu cartão vermelho direto após uma entrada forte em Neymar. O defensor derrubou o brasileiro com um carrinho perigoso e o árbitro não hesitou em expulsá-lo.

SEQUÊNCIA

​O próximo compromisso do PSG pelo Francês é fora de casa contra o Ajaccio, na sexta. Já o Olympique de Marselha recebe o Lens, no próximo sábado.

