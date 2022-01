Feriado do Dia do Católico no Acre é adiado para sexta-feira, dia 21

O núcleo de crimes cibernéticos instalado na 5ª Regional de Polícia Civil no Conjunto Adalberto Sena, em Rio Branco, descobriu um novo e lucrativo golpe que vem sendo aplicado via internet na capital acreana. Muitas são as vítimas que caíram no “Golpe do Marketing” da empresa de fachada OMS e tiveram prejuízos que variam entre R$1.100,00 e R$6.600,00. “As vítimas são atraídas por uma vantajosa oferta de emprego com ganhos fantasiosos”, comentou o delegado Nilton Boscaro, responsável pelas investigações.

De acordo com a autoridade policial, primeiro os golpistas publicam anúncios na internet oferecendo empregos com ganhos fantasiosos. Quando os interessados procuram a empresa fantasma, são informados que o trabalho consiste em curtir e compartilhar determinados anúncios publicados nas redes sociais.

A empresa exige como taxa de inscrição para o emprego que varia de R$1.100,00 a R$6.600,00. A promessa é que em dez dias o contratado receberá o dobro do que pagou, o que deverá ocorrer durante tempo indeterminado. O pagamento da taxa de adesão é pago via Pix. Atraídos pelo dinheiro, muitos caíram no golpe. “Nunca faça qualquer transferência em dinheiro sem consultar o CNPJ, nome e endereço da empresa. Isso evita muitos aborrecimentos e prejuízos financeiros”, disse o delegado.

