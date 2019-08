O Governo do Estado do Acre decretou ponto facultativo na segunda-feira, 5, para os servidores públicos estaduais. A data antecede o feriado estadual de 6 de agosto, dia que marcará os 117 anos do início da Revolução Acreana.

A medida não se aplica aos serviços de urgência e emergência e atendimento nas unidades de saúde e na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), onde estão incluídos os serviços de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia. Nestes locais, os serviços serão prestados normalmente.

Já as secretarias, autarquias e fundações estaduais estarão com o expediente suspenso ao público. O retorno dos atendimentos se dará na próxima quarta-feira, 7, após o feriado da Revolução Acreana. O decreto será publicado na noite desta sexta-feira, 2, no Diário Oficial.

