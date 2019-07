Final de semana foi agitado em ramal localizado na zona rural do município de Epitaciolândia, na tarde deste domingo, dia 28, e sábado, dia 27. O primeiro aconteceu com um carro modelo Ford/KA, no período da tarde e teria duas mulheres dentro. Este acidente não teria registro de feridos, apesar do susto.

Já na tarde deste domingo, o condutor da pick-up modelo Chevrolet/Montana, identificado como José Rodrigues Furtado Filho, de 39 anos, perdeu o controle do veículo que capotou com várias pessoas, inclusive uma criança de nove anos.

O acidente aconteceu cerca de 45km da cidade. O acesso ao ramal se dar pelo km 22 da BR 317, mais outros 25 até o local do capotamento.

Duas outras pessoas, não identificadas, teriam sofrido pequenos ferimentos e não foi necessário serem conduzidos ao hospital Wildy Viana, em Brasiléia. O condutor sofreu alguns ferimentos e um corte na cabeça.

A criança teria se sentido mal, sendo necessário ser imobilizado juntamente com o motorista pelos socorristas do Corpo de Bombeiro. Ambos foram atendidos pela equipe médica do hospital e ficaram em observação.

Foi informado que nenhum corria maiores riscos e poderiam ser liberados nas próximas horas.

Foi informado que a criança seria transferida para a Capital devido a pancada na cabeça, sendo necessário uma nova bateria de exames. Mais informações a qualquer momento.

