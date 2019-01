A Prefeita Fernanda Hassem esteve reunida em Rio Branco nesta quarta-feira, dia 23, junto com a equipe de técnica da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, tratando de assuntos de interesse da população do município de Brasiléia.

Na pauta, foram discutidos sobre os projetos de revitalização do Parque Centenário, ampliação do Centro do Idoso, construção da garagem municipal e recapeamento de ruas do município.

Vale ressaltar que, esses projetos somam mais de R$ 3,6 milhões de reais, que já estão aprovados em sua maioria, aguardando a execução. Serão investimentos que estarão melhorando a qualidade vida dos munícipes.

Segundo foi destacado pela assessoria, a gestão municipal continua na busca de parcerias para garantir mais investimentos à população. A gestora em breve estará anunciando um grande pacote de obras que irão ser realizadas nos próximos meses.

