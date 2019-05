Em busca de garantir melhor fluxo de automóveis no município de forma segura e com qualidade para os pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículos a Prefeita Fernanda Hassem esteve na terça-feira (28), na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran AC), reunida com o diretor administrativo e financeiro Manoel Gerônimo.

Ficou pactuado que a Coordenação de Engenharia de Transito vai realizar um estudo técnico na em Brasileia para instalação de mais semáforos no município até o final de junho.

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, destacou os resultados positivos da parceria. “Trouxemos aqui a voz da população de Brasileia com relação às duas principais avenidas da cidade, a Mario Monte e a Rui Lino que hoje tem um fluxo muito grande de três municípios. Saio desta reunião feliz com uma agenda resolutiva para a nossa cidade”, declarou Fernanda.

A prefeita da cidade também solicitou o apoio operacional do Detran com as equipes de educação e fiscalização de trânsito durante a festa de aniversário da cidade no mês de julho.

“Brasileia é uma das cidades do Acre com a maior frota de veículos. Os serviços de engenharia que iremos executar na cidade vai proporcionar mais seguranças para as pessoas que transitam ali”, ressaltou o diretor administrativo do Detran, Manoel Gerônimo.

