A Prefeita Fernanda Hassem, esteve reunida na quarta-feira, 14, no ramal do quilômetro 59 com mais 50 km de ramal, na comunidade Sumaúma dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, com moradores e lideranças para tratar sobre as melhorias e recuperação do ramal.

Na ocasião a gestora dialogou com os moradores, ouviu as demandas e as dificuldades enfrentadas. Mesmo tratando-se de reserva federal, a gestão se sensibiliza e comprometeu-se na recuperação da via.

A Prefeitura de Brasiléia iniciará a recuperação da via principal no próximo dia 19, com os trabalhos de limpeza, abaulamento e piçarramento do ramal para garantir a boa trafegabilidade dos moradores e produtores da região. Também foi abordado sobre a recuperação da ponte sobre o Rio Xapuri na altura do km 36 da via, que encontra-se em situação precária e que a mesma será recuperada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Brasiléia. A reunião contou ainda com a presença do Secretário de Agricultura Zezinho Araujo, Gerente de Ramais Josué, vereadores Antônio Francisco, Edu Queiroz, Mário Jorge e Rozevete Honorato. Além de lideranças, moradores e comunidade local. 1 de 25

