Central de Monitoramento Climático da Sema prevê chuva de até 100 milímetros acumulados em cinco dias do mês.

Por Aline Nascimento e Lilian Lima, Bom Dia Amazônia-AC As previsões da Central de Monitoramento Climático para o mês de fevereiro não são muito animadoras. Os dados mostram que deve chover bastante durante o mês e, consequentemente, os níveis do rios do Acre vão se elevar.

A responsável pelo monitoramento climático da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Vera Reis, explicou, em uma reportagem do Bom Dia Amazônia desta quarta-feira (6), que em algumas regiões do Acre há previsão de chuva acima de 100 milímetros acumulados em apenas cinco dias do mês. “Então, a previsão é que todas essas áreas apresentem um volume de chuva bastante expressivo e, consequentemente, níveis de rios também significativos”, falou.

Vera falou que as bacias dos rios são pequenas, logo ficam saturadas e com isso o solo causa a elevação no nível do rio. Com isso, as águas dos igarapés também aumentam e invadem as comunidades.