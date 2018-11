Infelizmente, o trabalhador ainda não é dono do seu FGTS. Contudo, através do Projeto de Lei 392/2016, isso pode se tornar realidade. Portanto, o trabalhador poderia sair do seu emprego e tornar-se um empreendedor, ou ainda investir no que ele quiser, já que a remuneração do FGTS não cobre sequer a inflação.

Entretanto, a deliberação ainda não ocorreu, mas poderá se efetivar hoje (29), pois está prevista discussão em turno único no Senado, e a proposta pode ser votada. Inclusive, você pode conferir a tramitação completa aqui neste link.

Por outro lado, há argumentos que afirmam que a mudança poderá impactar negativamente na economia, prejudicando programas sociais apoiados no uso do FGTS. Contudo, a autora da proposta contesta, pois poderia ocorrer o contrário. A liberação do saque do FGTS se for utilizado para empreender, pode gerar emprego.

