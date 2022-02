Fies terá até 92% de desconto para inadimplentes, diz ministro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, fala hoje (9) sobre o aumento do piso salarial de professores da educação básica em todo o Brasil. Entrevistado do programa A Voz do Brasil, Ribeiro também esclarecerá as regras para renegociação de dívidas do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro já havia adiantado, na semana passada, a iniciativa de facilitar a quitação de dívidas do programa. Milton Ribeiro também deve falar sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e outras iniciativas e planos da pasta para 2022.

Decreto reformula o Programa Brasil Alfabetizado

Com o objetivo de estabelecer novos ciclos de execução para garantir a universalização da alfabetização da população com 15 anos ou mais, em todo o território nacional, o presidente da República Jair Bolsonaro editou o Decreto nº 10.959, que reformula o Programa Brasil Alfabetizado (PBA).

SP anuncia 40 mil vagas de qualificação profissional para jovens

O governo de São Paulo abriu 40 mil vagas em cursos de qualificação profissional para jovens de 14 a 24 anos, com ensino fundamental completo. As aulas devem ser iniciadas no dia 14 de março.

Sala de alfabetização de São paulo com mais de 30 alunos terá dois professores

As salas de aula do 1º ano do ensino fundamental da rede pública do estado de São Paulo que tiverem mais de 30 alunos vão ter dois professores. O anúncio foi feito hoje (9), em entrevista coletiva, pelo secretário estadual da educação, Rossieli Soares.

