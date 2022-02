Fifa determina que duelo Brasil x Argentina ocorra em novo local

Rei do futebol tranquilizou fãs com mensagem nas redes sociais

O tricampeão mundial Pelé está de volta ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, para seguir em tratamento contra um tumor de cólon. O próprio Rei do Futebol falou da nova internação na noite desse domingo (13), em publicação nas redes sociais. Pelé agradeceu o carinho dos fãs e mencionou, em tom humorado, que estava assistiria à final da à final da liga de futebol americano nos Estados Unidos (NFL), apesar da ausência de seu amigo Tom Brady – o quarterback anunciou sua aposentadoria recentemente.

Em setembro do ano passado, o Atleta do Século, de 81 anos, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, descoberto após exames de rotina. Em 8 de dezembro, o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, retornou ao Albert Einstein para realizar as últimas sessões de quimioterapia de 2021. Após intervalo para as festas de fim de ano, Pelé retomou as idas ao hospital em janeiro, para seguir o tratamento.

