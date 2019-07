Homem teve a casa invadida por criminosos. Ele ainda tentou fugir, mas foi atingido com disparos nas costas e na cabeça

Um homem identificado como Vandeilson da Silva Dantas, de 32 anos, foi executado a tiros na frente do filho, na noite de terça-feira (23), dentro da própria casa, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O crime ocorreu por volta das 10 horas.

Segundo informações repassadas pela assessoria da PM, o filho da vítima presenciou o crime e ainda ficou sujo de sangue do próprio pai.

Ainda de acordo com informações passadas por populares à polícia, dois criminosos armados chegaram no local e um deles invadiu a residência. Ao perceber a ação, a vítima tentou fugir, mas foi atingido com três tiros na região das costas e pescoço. Silva morreu ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas nada pode fazer, apenas atestou o óbito. A Polícia Militar iniciou buscas pelos criminosos, mas ninguém foi preso.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para os devidos procedimentos cabíveis. O crime, bem como a motivação, será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Rio Branco.

