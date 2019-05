O filho ilustre do município de Brasiléia, recém promovido a Coronel da Polícia Militar do Estado do Acre, poderá ser alçado ao comando geral da instituição nos próximos dias. Segundo o site do governo, o oficial Ezequiel Bino era responsável pelo Batalhão de Trânsito.

Segundo a agencia de notícias do Acre, o governador em exercício Major Rocha promoveu em meados de abril passado, três oficiais da instituição Polícia Militar e lhes concedeu por tempo de serviço e merecimento, a promoção para o mais alto nível do oficial na carreira militar: o posto de coronel.

Coronel Ezequiel Bino, comentou que se sentiu honrado e feliz com a promoção. “Trata-se da realização de um sonho. Vim de Brasileia, fui garçon, servente de pedreiro e finalmente estou hoje nessa instituição tão honrada que é a Polícia Militar. Só tenho a agradecer e dizer que podem contar comigo para o que for necessário”, finalizou.

