Em menos de dois anos, a família do seringalista Raimundo de Barros, mais conhecido por ‘Raimundão’, é acometida por mais uma tragédia. Na noite desta terça-feira, (25), por volta das 21 horas, chegou ao conhecimento da delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, que Railton da Conceição Barros, de 41 anos, tinha sido encontrado caído no ramal São João do Guarani, próximo ao seringal Rio Branco, local onde o mesmo morava com seus familiares.

Foi quando o delegado titular do Município, Alex Dany, determinou que o Inspetor Investigador Eurico Feitosa, juntamente com sua equipe, na companhia de soocrristas fossem até o local para procedimentos de praxe. Ao chegarem no local, constataram que o homem já se encontrava falecido.

De acordo com levantamento realizado no local do acidente, ficou constatado que Railton havia caído sozinho quando conduzia sua motocicleta e que ramal tinha recentemente passado por uma manutenção pela prefeitura Municipal, facilitando o acesso àquela comunidade.

De acordo com médico legista do IML, Railton sofreu traumatismo craniano após cair de rosto ao solo. Foi realizado outros enxames na vítima, para tentar identificar se o mesmo fez uso de droga nos últimos dias.

Haja vista que foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína) em suas vestimentas. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais do município para tentar se chegar na causa.

Comentários