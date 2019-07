Uma fatalidade foi registrada na zona rural de Rio Branco.João Batista Gomes, de 54 anos, foi morto com um tiro na noite de sábado (6) no km 14 da Estrada de Porto Acre. O suposto autor do crime é o próprio filho.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, o filho de João teria ido para uma festa de laço que estava acontecendo na região e por lá foi ameaçado por uma pessoa.

Por volta das 20 horas, o suposto autor do crime chegou em casa e escutou alguém se aproximando da residência e assustado o filho pegou uma espingarda e efetuou um tiro em direção da vítima. Ao chegar perto para averiguar quem ele tinha baleado, o filho percebeu que matou o próprio pai que foi ferido com vários chumbos na região do peito e abdômen.

A ambulância do Samu foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer por Gomes que já se encontrava morto. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo de João Batista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e foi liberado na manhã deste domingo (7) aos familiares para o velório. O caso já está sendo investigado pelos Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).

O autor do crime fugiu do local e irá se apresentar na Delegacia de Investigações Criminais (DIC) no bairro Cadeia na capital.

