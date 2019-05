Uma poderosa onda de frio polar avança rapidamente na direção do Acre. No domingo (12), por volta do meio-dia (entre 10h da manhã e 2h da tarde), a frente fria chega a Rio Branco e às demais cidades do leste e do sul acreano, com ventos intensos, cujas rajadas podem passar de 60km/h, em alguns pontos. Na sequência, começará a penetração de uma intensa massa de ar polar, que deverá durar até a próxima sexta-feira.

A temperatura cai rapidamente, sendo que, no fim da tarde deste domingo, a segunda friagem do ano já será sentida, com temperaturas entre entre 20 e 23ºC, porém, com sensação inferior, devido aos fortes ventos da direção sudeste.

Os ventos da direção sudeste, com fortes rajadas, continuarão soprando ininterruptamente até a próxima sexta-feira (17/5/2019). A incursão de ar polar será intensa e abrangente. As noites estarão frias durante toda a próxima semana, com temperaturas mínimas, ao amanhecer, variando entre 13 e 16ºC, no leste e no sul do Acre, a região amazônica que será mais atingida pelo frio polar.

Na segunda-feira, a temperatura ficará baixa o dia inteiro, com máximas, na parte da tarde, inferiores a 22ºC em Rio Branco, Brasileia e na maioria dos municípios do Acre.

A friagem também será sentida em Rondônia, principalmente nos vales do Guaporé e do Mamoré, no sul e oeste do Amazonas, na região do Pantanal de Mato Grosso, em Cuiabá, no oeste mato-grossense, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru.

Fonte: O Tempo Aqui

Comentários