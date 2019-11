Na manhã de sábado passado, dia 2, o inspetor da Polícia Civil do município de Xapuri, Eurico Feitosa, com apoio de um policial militar e populares, localizou e identificou Nilton César Conceição da Silva, de 48 anos, residente da cidade de Rio Branco-Acre, suspeito de fazer diversos furtos dos aposentados quando iam sacar seus salários no caixa eletrônico das agências bancárias do município de Xapuri.

De acordo com as investigações, Nilton César se aproveitava dos clientes que não sabiam manusear o caixa eletrônico, se manifestava para ajudar e na oportunidade se apossava do dinheiro das vítimas.

Nilton César alegava para as vítimas que o cartão de saque estava com problemas e orientava os mesmos a procurar a gerência do banco no dia seguinte. O inspetor juntamente com sua equipe trabalhando, vinha trabalhando no caso com objetivo de prender em flagrante o autor do crime que vinha deixando várias famílias com fome.

No sábado, os investigadores não tiveram êxito na missão. O acusado foi abordado no momento em que estava saindo da cidade em um táxi que tinha como destino a cidade de Rio Branco. Foi encontrado em seu poder, sete cartões de crédito de diversos bancos.

No sábado, dia 02, o Inspetor Eurico Feitosa, no seu momento de folga, quando estava transitando nas ruas da cidade, com ajuda de populares e bancários, localizou Nilton César saindo de uma agência bancária localizada no centro da cidade de Xapuri.

Foi onde iniciou um trabalho, onde terminou com a condução do suspeito para a delegacia de Polícia Civil de Xapuri. O delegado Alex Danyy no mesmo dia, interrogou o suspeito, em seguida o mesmo foi liberado por não se tratar de um flagrante.

Na sede da Delegacia, na manhã desta segunda-feira, dia 04, algumas vítimas reconheceram Nilton César como sendo o autor do crime que foram lesados, levando seu dinheiro. O caso está em aberto.

