Final da Copa do Brasil: Flamengo e Corinthians decidem título no Maracanã

Veja as datas das finais da Copa do Brasil

O sorteio contou com a presença do técnico Dorival Júnior e do meia Diego Ribas pelo lado flamenguista. Pelo Corinthians, estiveram presentes o técnico Vítor Pereira e o goleiro Cássio.

A inédita final de Copa do Brasil também marcará a temporada em que Corinthians e Flamengo se encontrarão em mais duelos: seis. Três deles já ocorreram, com duas vitórias do Fla (ambas pelas quartas de final da Libertadores) e uma do Timão (pelo primeiro turno do Brasileiro). Além das duas finais, ainda haverá um jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.