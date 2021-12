Final semana será de chuvas intensas e acende alerta para inundação de ruas

De acordo com o meteorologista, Davi Friale, as condições atmosféricas, no Acre e nas áreas vizinhas, estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas intensas neste fim de semana, que é o último desta primavera, e nos primeiros dias do verão, que começa no próximo dia 21 de dezembro.

Segundo Friale, neste sábado e domingo, 18 e 19, poderão ocorrer chuvas torrenciais, principalmente nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, tendo em vista a formação de uma baixa pressão atmosférica sobre o Acre e a incursão de intensa umidade do oceano Atlântico.

“Até por volta do próximo dia 21 de dezembro, início do verão, o acumulado pluviométrico, em boa parte do Acre, inclusive, na capital, poderá superar 100mm. Assim, alertamos a população e as autoridades para a possibilidade de ocorrência de transtornos, como inundação de ruas, transbordamentos de córregos e pequenos igarapés, queda de árvores e deslizamentos de terra”, escreveu.

