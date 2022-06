Finalistas da Liga dos Campeões se apresentam à seleção

A seleção brasileira se prepara em Seul para o amistoso da próxima quinta-feira (2) contra a Coreia do Sul. Nesta terça-feira (31) o técnico Tite passou a contar com cinco jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado (28) em Paris: Casemiro, Rodrygo, Vinicius Junior, Fabinho e Alisson.

Já o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid (Espanha), não teve o embarque autorizado nesta terça após ter um teste inconclusivo para o novo coronavírus (covid-19). Horas depois ele repetiu o exame e se juntará à equipe brasileira na próxima quarta-feira (1).

Uma notícia negativa desta terça foram as dores que o goleiro Éderson sentiu na coxa esquerda durante o treinamento. Exames indicaram uma lesão muscular que impedem o jogador do Manchester City (Inglaterra) de participar tanto da partida contra a Coreia do Sul como a diante do Japão.

Quem também apresentou dores musculares, mas ainda permanece em observação, foi o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra). Ele foi poupado das atividades por causa de problema na coxa esquerda e será reavaliado.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima quinta no Estádio da Copa do Mundo de Seul. Depois a equipe comandada pelo técnico Tite mede forças com o Japão, a partir das 7h20 da próxima segunda (6), no Estádio Nacional de Tóquio.