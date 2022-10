Fique Atento: Inep divulga locais de provas do Enem 2022

4 receitas rápidas e saudáveis para uma rotina agitada

Manter uma dieta saudável é essencial para quem busca qualidade de vida e uma boa forma física. Comer bem ajuda a prevenir uma série de doenças, aumenta a imunidade do organismo, melhora o humor e o sono, além de ser mais barata que comidas prontas. Com a correria do dia a dia, o tempo para preparar uma comida saudável está cada vez menor, muitas pessoas acabam comendo alimentos processados e fast foods, porém mesmo com um tempo curto é possível se alimentar bem. Conheça algumas receitas que são simples de preparar e muito saudáveis para pessoas com uma rotina agitada.

Frango com legumes

Essa receita é para quem busca um prato com baixas calorias, rico em proteínas e vitaminas. O peito de frango possui poucas gorduras e é uma excelente fonte de proteínas, associado aos legumes esta é uma refeição muito nutritiva.

Ingredientes:

3 filés de peito de frango;

1 cebola média;

1 xícara de cenouras picadas;

1 xícara de couve-flor;

2 xícaras de brócolis fresco;

2 colheres de sopa de azeite;

1 dente e meio de alho picado;

3 colheres de sopa de shoyu;

2 colheres de mel; e

sal a gosto.

Modo de preparo:

Em uma panela ou frigideira, colocar o azeite e refogar a cebola e o alho em fogo baixo, quando a cebola ficar transparente, adicione a cenoura, a couve-flor e o brócolis.

Corte o frango em cubinhos, e em outra panela, deixe ele dourar com um pouco de azeite. Quando o frango estiver completamente cozido, adicione o molho shoyu e mexa por alguns minutos. Junte o frango com os legumes e adicione o mel. Mexa em fogo por alguns minutos e está pronto. Essa receita é ótima para um almoço saudável.

Sanduíche de queijo com Avocado

Esta receita é ideal para os dias que não temos muito tempo na cozinha. Além de fácil e rápida, quase não suja louça e fica uma delícia.

Ingredientes:

pão de forma integral;

queijo branco;

2 avocados;

1 cebola média;

1 tomate;

1 limão; e

sal a gosto.

Modo de preparo:

Primeiramente, retire a casca e o caroço do avocado, em seguida amasse-o com um garfo. Pique a cebola e o tomate em cubinhos pequenos. Em uma tigela, adicione o avocado amassado, a cebola, o tomate e o suco do limão. Misture bem e finalize com sal e azeite a gosto. Está pronto o creme de avocado, agora basta adicionar no pão com fatias de queijo branco e comer essa receita simples e saudável. Ótima receita para um jantar mais leve.

Omelete à Florentina

Omelete é um prato muito popular no Brasil e dependendo dos ingredientes, pode ser uma receita muito saborosa, além de nutritiva e rica em proteínas.

Ingredientes:

25 folhas frescas de espinafre;

2 ovos (gemas e claras separadas);

sal e pimenta-do-reino;

1 colher de sobremesa de creme de leite fresco;

azeite;

3 fatias de queijo mussarela;

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo:

Em uma frigideira, refogue as folhas de espinafre com azeite até murcharem, retire as folhas, pique e reserve. Em um recipiente, adicione as gemas, o creme de leite e sal e a pimenta a gosto, misture bem e reserve.

Com uma batedeira, bata as claras em neve com uma pitada de sal, quando estiver no ponto, misture as gemas e mexa lentamente para incorporar.

Em uma frigideira quente, adicione o azeite, e coloque a omelete crua, adicione o espinafre e o queijo em um dos lados, assim que dourar, feche a omelete dobrando-a ao meio e vire, deixe em fogo baixo para cozinhar por completo. Finalize com o queijo parmesão ralado e está pronto sua omelete.

Panqueca proteica de banana com calda de Whey

Essa panqueca é para quem frequenta academia e procura por receitas com Whey para dar aquela reforçada no treino do dia a dia. O suplemento ajuda na recuperação muscular de alta intensidade e é muito usado por quem treina musculação.

Ingredientes da panqueca:

1 ovo;

1 banana bem madura amassada;

1 colher de farinha de aveia;

1 colher de sopa de Whey Protein.

Ingredientes da calda:

2 colheres de sopa de Whey Protein;

água a gosto.

Modo de preparo da panqueca:

Misture todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa homogênea. Em uma frigideira quente, adicione a massa e deixe dourar dos dois lados.

Modo de preparo da calda:

Coloque o Whey Protein em uma tigela, adicione água aos poucos e mexa até dar o ponto desejado. Pronto, agora basta colocar a calda sobre a panqueca e está pronto. Também pode ser adicionada banana e morangos picados para deixar a receita ainda mais saborosa.

