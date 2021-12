FIQUE ATENTO: Saúde do Estado realiza esclarecimentos sobre passaporte de vacinação e combate a Covid-19 no Acre

Em visita a sede do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, 1, o governador do Acre, Gladson Cameli, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior, firmaram parceria para juntos promoverem a contratação de consultoria, com o fim de elaborar um diagnóstico de desenvolvimento econômico para o estado do Acre.

Na oportunidade, o governador apresentou três assuntos importantes que planeja executar em sua gestão, pedindo celeridade das consultas formuladas à Corte de Contas, entre elas, o Plano de Pagamento do Abono Salarial dos Profissionais da Educação, pedindo celeridade, ainda, sobre a possibilidade de pagamento do adicional de titulação aos policiais militares e possibilidade de convocação do cadastro de reserva dos aprovados em concurso público.

“Primeiramente, fico feliz em concretizar essa parceria, pois um diagnóstico planejado do Estado vai atender melhor aos anseios da sociedade. Também vim agradecer a receptividade da instituição por sempre nos atender e nos ajudar a resolver pendências dentro do que a legislação permite”, frisou o governador.

Sobre o diagnóstico, segundo o planejamento do Tribunal de Justiça do Acre, o projeto será desenvolvido com base em seis eixos temáticos, sendo eles baseado na história recente do Acre, no desenvolvimento regional, nos mecanismos institucionais de desenvolvimento, e ainda sobre o papel das novas tecnologias, financiamento e diagnóstico produtivo das regiões.

“O estudo será desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento da UFMG (Ceseplar) e deverá ser concluído em 2022. A reunião foi muito produtiva e representa um compromisso entre as instituições para juntas atuarmos pelos desenvolvimento do estado. Tenho certeza que o resultado será extraordinário”, destacou o conselheiro Ronald Polanco, presidente do Tribunal de Contas do Estado.

