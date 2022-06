Flamengo anuncia compra de Everton Cebolinha e contrato até o fim de 2026: “Agora sou Mengão”

Benfica anunciou a venda do atacante e deu detalhes do valor transação

O Benfica anunciou nesta segunda-feira a venda de Everton Cebolinha para o Flamengo, que posteriormente também sua confirmação oficial. Trata-se do principal reforço rubro-negro para a temporada. Ele desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado e assinou contrato com o clube até o fim de 2026.

Na postagem, o clube brincou com o personagem dos quadrinhos Cebolinha, que troca a letra “R” pela “L”.

“Um campeão da América cuja história já não cabe no gibi. Vindo de Maracanaú, faz de sua casa agora o Maracanã, com a Maior do Mundo. Avisa ao chef que tá tudo tempelado e o contlato tá assinado!”

Em seu perfil no Instagram, Everton, que usará camisa 19, também fez seu anúncio, com direito a uma frase que ficou famosa na apresentação de Ronaldinho Gaúcho na Gávea:

– Agora eu sou Mengão!

Everton anuncia que é do Flamengo em suas redes sociais: “Agora eu sou Mengão”

Em vídeo divulgado pelo clube, Everton conheceu as instalações do Ninho do Urubu e cumprimentou os novos companheiros. Gabigol abraçou e brincou:

– Contra mim é um leão. Quero ver agora (risos).

Cebolinha, de 26 anos, tem o valor fixo de 13,5 milhões de euros para o Flamengo, mas o montante pode chegar a cerca de 16 milhões de euros dependendo de variáveis:

Mais 1 milhão de euros por desempenho esportivo do Flamengo;

10% de uma transferência futura ou 1,5 milhão de euros caso o atacante permaneça no Flamengo até 31 de dezembro de 2025 e concretize metas individuais.

O pagamento será iniciado na atual temporada, e o parcelamento vai até o final de 2024.

Ainda com o objetivo de disputar a Copa do Mundo do Catar, Cebolinha chega ao seu terceiro clube na carreira. Antes do Flamengo, defendeu Benfica e Grêmio, onde foi revelado e ganhou projeção internacional.

A contratação de Everton ganhou ainda mais importância depois da grave lesão de Bruno Henrique, que vai operar o joelho direito e não joga mais nesta temporada. O atacante é visto como uma esperança de melhora de desempenho do time, que está próximo da zona de rebaixamento do Brasileiro.