O Flamengo, enfim, anunciou oficialmente o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, como reforço para temporada 2019. Através de emojis no Twitter, com uma bolinha de futebol e um gol, o time carioca informou aos torcedores a chegada do artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, com 18 gols, que vem por empréstimo até dezembro junto à Internazionale de Milão.

Gabigol aparece com a camisa 12 e não com a 9, que deve ser entregue apenas na apresentação oficial do atacante, nesta tarde, às 16h, no Ninho do Urubu.

“Craques geniais. Imagina eu entrando em campo e usando o mesmo manto que eles usaram? Sentir a mesma emoção que eles sentiram? Comemorar gol no Maraca com a melhor e a maior torcida do mundo. Chegou a minha vez de sentir isso”, disse o jogador no vídeo

Logo após o anúncio oficial, Gabigol compartilhou a postagem do Flamengo e mandou o seu recado à torcida:

“Obrigado Mengão! Que possamos escrever juntos uma linda história para essa Nação”, disse o jogador no Twitter.

O empresário do jogador, Junior Pedroso, esteve à frente de toda negociação e valorizou o acordo com o Flamengo.

– O Flamengo nos apresentou uma proposta muito interessante para a sequência profissional do Gabriel, visando a continuidade de seu crescimento, com um cenário ambicioso para 2019. Além de ser um dos maiores clubes do mundo, com uma torcida apaixonada, o Gabriel tomou uma decisão pautada no projeto que melhor representou o que espera para o seu futuro. Estamos todos muito empolgados com esse novo desafio – disse o agente.

Para assinar com o clube carioca, Gabigol aceitou estender por mais um ano seu vínculo com a Inter, que vai agora até 2022. Já o Flamengo se comprometeu a arcar com o salário integral do jogador: cerca de R$ 1,2 milhão mensais. Ainda resta definir se o vínculo será até o fim de 2019.

Depois de um início de trajetória abaixo da expectativa na Inter, Gabigol voltou ao futebol brasileiro por empréstimo ao Peixe em 2018. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols em 35 partidas, e sacramentou a sua volta por cima.

Comentários