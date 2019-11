A estreia será na fase semifinal, no Estádio Khalifa, no dia 17. O adversário sai do duelo entre Espérance e o campeão da Liga dos Campeões da Ásia, que será definido neste domingo.

O Urawa Red Diamonds recebe o Al-Hilal no Japão para a definição da última vaga no Mundial. No jogo de ida, na Arábia Saudita, o atual clube de Cuéllar abriu vantagem ao vencer por 1 a 0. Veja abaixo os classificados para a competição:

Entram na semifinal

Flamengo – Campeão da Libertadores

Liverpool – Campeão da Liga dos Campeões da Europa

Entram nas quartas de final

Espérance (Tunísia) – Campeão da Liga dos Campeões da Africa

Monterrey (México) – Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf

Al-Hilal (Arábia Saudita) ou Urawa Red Diamonds (Japão) – Campeão a definir da Liga dos Campeões da Ásia

Disputam playoff para as quartas