Flamengo guarda “time das Copas” após primeira derrota e mira descanso para as finais

Escalação ideal de Dorival Júnior já entrou em campo mais vezes do que a que fez história com Jorge Jesus (10 x 8) e planejamento é preservá-la para dias 12, 19 e 29/10 contra Corinthians e Athletico

A primeira derrota de um time que recuperou as esperanças do Flamengo em 2022 e agora, muito provavelmente, será preservado para tentar fazer história. Os “titulares das Copas” de Dorival Júnior entraram em campo juntos pela décima vez na temporada no Fla-Flu de domingo, e a previsão da comissão técnica é de que agora só se reúnam nas partidas que vão definir o ano rubro-negro: dias 12, 19 e 29 de outubro.

Time das Copas já entrou em campo dez vezes na temporada — Foto: Gilvan de Souza / CRF

Com dez dias pela frente até o confronto com o Fortaleza pelo Brasileirão por conta da data Fifa, o Flamengo dará continuidade a um planejamento que tem um objetivo nítido: ter os jogadores descansados e no auge da forma física para os jogos de mata-mata. E Dorival Júnior falou abertamente sobre isso após o 2 a 1 para o Fluminense, pelo Brasileirão.

“Nós temos que fazer de tudo para chegar em total condição nas datas mais importantes. Todos recuperados e todos à disposição”

– Vamos corrigir pequenos problemas que são apresentados. Nós pensaremos rodada a rodada, jogo a jogo, mas sempre atento às datas principais que serão decisivas. Em momento nenhum deixamos de pensar dessa forma. Tivemos todo cuidado possível para ter em campo uma equipe forte, definida e decidida pela busca do resultado. Vamos continuar o trabalho desta forma para que alcancemos os melhores resultados possíveis.

A 12 pontos do Palmeiras faltando 11 rodadas, a missão do Flamengo na competição é terminar no G-4 para garantir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem sem ficar dependente de conquistar a Copa do Brasil ou da própria Libertadores. Desta maneira, o rodízio que em alguns momentos foi criticado pelo torcedor será repetido e o próximo mês será focado na recuperação do fôlego visando as partidas contra Corinthians e Athletico-PR.

No próximo compromisso, diante do Fortaleza, dia 28, no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão, Dorival já será obrigado a fazer malabarismo para montar uma equipe que tem, no mínimo, nove baixas. Se Bruno Henrique é o único lesionado, Marinho e Cebolinha estão suspensos pela expulsão no Fla-Flu, enquanto Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta, Varela, Pulgar e Vidal voltam de suas seleções.

Quem tem chance de ser relacionado após três meses é Rodrigo Caio. O zagueiro já treina normalmente com os companheiros há uma semana e chegou a ser cogitado para ficar como opção para o clássico. Como há um período de dez dias livre pela frente, a comissão técnica optou por segurar e avaliar novamente o jogador antes da viagem para Fortaleza.

Time ideal de Dorival já jogou mais que o de Jesus

Apesar dos questionamentos dos torcedores pela opção de poupar no Brasileirão, o chamado time ideal de 2022 já entrou em campo mais vezes do que a escalação história de 2019. São dez partidas do “time de Copas”, com oito vitórias, um empate e uma derrota. A equipe tem Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Time de Dorival em 2022

Atlético-MG – 2 x 1

2 x 1 Tolima – 7 x 1

7 x 1 Juventude – 4 x 0

4 x 0 Athletico-PR – 0 x 0

0 x 0 Corinthians – 2 x 0

2 x 0 Corinthians – 1 x 0

1 x 0 São Paulo – 3 x 1

3 x 1 Vélez – 4 x 0

4 x 0 São Paulo – 1 x 0

1 x 0 Fluminense – 1 x 2

Já o time com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel, que disputou os jogos mais importantes do Brasileirão, da Libertadores e do Mundial de 2019 entrou em campo somente oito vezes. Foram seis vitórias, um empate e uma derrota para o Liverpool, já na prorrogação, na final do Mundial.

Time de Jorge Jesus em 2019