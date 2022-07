Flamengo não terá Arrascaeta e Matheuzinho contra o Corinthians

Perfis do Bugre nas redes sociais chamaram o resultado positivo sobre o Cruzeiro, time do pentacampeão, como ‘fenomenal’

O Guarani venceu o Cruzeiro, na manhã deste sábado (9), por 1 a 0, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP) e o “estagiário” não perdeu tempo em brincar com o dono do time mineiro, Ronaldo Fenômeno.

Nas redes sociais do clube, o Bugre anunciou o resultado positivo sobre o líder da Série Bcomo uma “vitória fenomenal”, em alusão ao apelido do pentacampeão mundial.

A partida deste sábado ainda foi marcada por uma homenagem ao capitão do título brasileiro de 1978, Edson, zagueiro na campanha triunfante. Ele recebeu uma réplica do troféu, uma camisa oficial e os aplausos e gritos da torcida.

Com a vitória, o Guarani chegou aos 17 pontos na competição e subiu uma posição, estando agora em 18º na classificação. Na penúltima rodada do primeiro turno da Série B, o time encara o Bahia, novamente em casa, no sábado (16), às 18h30.

