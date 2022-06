Flamengo paga à vista cerca de R$ 7,5 milhões para Paulo Sousa e sua comissão; veja detalhes sobre valores

Atlético-MG e Flamengo se encontram, a partir das 21h30 (horário de Brasília) da noite desta quarta-feira (22) no estádio do Mineirão, para disputarem o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na verdade é um reencontro, porque o Galo bateu o Rubro-Negro por 2 a 0 no último domingo (19) em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

A vitória diminuiu a pressão no Atlético-MG (que agora ocupa a 4ª posição do Brasileiro, a sete pontos do líder Palmeiras), em especial do técnico Turco Mohamed, que vinha sendo contestado após fracas atuações de sua equipe.

Em coletiva após a vitória sobre o Rubro-Negro, o treinador afirmou estar acostumado a trabalhar sob pressão: “Estava com tranquilidade para trabalhar e tomar a melhor decisão. Sei que, quando não vence, surgem os rumores. Porém, o mais importante é a resposta dos jogadores dentro de campo”.

Agora, para o primeiro duelo pelas oitavas da Copa do Brasil, o técnico argentino afirmou que o Galo tem que manter a mesma vontade do jogo do último domingo para sair com a vitória nesta quarta: “Temos que ter a mesma intensidade, o mesmo desejo de vencer, e a mesma humildade para competir. Nada mais”.

Se no Atlético-MG o desejo é de repetir o roteiro da última partida, no Flamengo o objetivo é mudar o final da história. “[Temos que] mostrar o que fizemos de errado e buscar correções. […]. Não podemos só lamentar, mas temos que buscar soluções para dois dias depois ter uma partida muito diferente da que tivemos”, declarou o técnico Dorival Júnior em coletiva concedida logo após o revés do último domingo.

E a busca por um resultado diferente deve passar pela opção por uma equipe diferente, como demonstrou o treinador em atividade realizada na última terça (21). Dorival sacou duas peças que foram titulares no jogo do Brasileiro: Vitinho e Ayrton Lucas.

Assim, ele opta por um meio-campo mais fechado, com uma trinca de volantes, além de colocar Filipe Luís como titular da lateral esquerda. Desta forma, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Gabriel. Se a escolha foi correta, logo mais, a partir das 21h30, vamos começar a saber.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Atlético-MG e Flamengo com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: