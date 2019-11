A torcida já soltou o grito de “campeão” após a vitória por 3 a 1 contra o Bahia, neste domingo, no Maracanã. No entanto, o Flamengo ainda precisa de mais alguns passos para de fato garantir a taça do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer já no próximo final de semana, na última rodada antes do embarque para Lima (PER), para a final da Libertadores.

Para que garanta o título, o Flamengo precisa vencer o Vasco, em duelo adiantado da 34ª rodada, na próxima quarta-feira e bater o Grêmio em Porto Alegre. Além disso, torce por um tropeço do Palmeiras contra o Bahia, domingo, em Salvador. O Flamengo tem 77 pontos no Brasileirão, 10 a mais do que o Palmeiras. Se vencer os dois próximos jogos e o time paulista pelo menos empatar, abre 15. Assim, no máximo as pontuações ficariam igualadas, mas os cariocas vencem no critério de desempate, com mais vitórias. Terra