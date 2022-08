Flamengo recebe proposta milionária por jovem promessa

Em jogo muito movimentado, o Fluminense venceu o Coritiba por 5 a 2 hoje (20), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz dominou o Coxa na estreia de Guto Ferreira e marcou com Caio Paulista e Arias, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Coxa descontou com Alef Manga, Nathan fez o terceiro do Flu, Egídio diminuiu e Willian, duas vezes, fechou o placar.

Caio Paulista abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, o que deu tranquilidade para o Fluminense se impor. O time da casa teve a posse de bola e trabalhou de pé em pé para criar seus gols e outras chances claras para ampliar. No segundo tempo, porém, o Coritiba aproveitou erro do próprio Caio e esboçou, sem sucesso, uma reação. Nathan e Egídio fizeram seus gols em cobranças precisas de falta. No fim, Willian fez dois gols nos acréscimos e fechou o 5 a 2.

Com a vitória, o Fluminense assume a vice-liderança do Brasileirão, com 41 pontos, e espera pelos demais resultados da rodada. O Flamengo visita o primeiro colocado Palmeiras, enquanto o Corinthians atuará como visitante diante do Fortaleza. Flamengo e Corinthians têm 39 pontos, enquanto o líder Palmeiras soma 48. O Coritiba é o 18º, com 22.

Em alta, o Flu volta a campo para enfrentar o Corinthians na quarta-feira, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O duelo de volta ocorrerá em 15 de setembro, na Neo Química Arena.

Mesmo com a decisão contra o Corinthians pela frente, Fernando Diniz só poupou Paulo Henrique Ganso na vitória sobre o Coritiba. O camisa 10 foi substituído por Nathan. No segundo tempo, Arias, Nonato e Cano descansaram.

Quem foi bem no Fluminense: Matheus Martins

O atacante Matheus Martins deitou e rolou pelo lado direito da defesa do Coritiba. Ele deu a assistência para o primeiro gol, de Caio Paulista, e participou do gol de Cano.

Quem foi mal no Fluminense: Samuel Xavier

O lateral-direito não comprometeu, mas foi discreto ao substituir e pouco atacou pelo lado direito do Flu.

O jogo do Fluminense: Dinizismo puro

O Fluminense, principalmente no primeiro tempo, foi o reflexo do trabalho do seu treinador. 61% de posse de bola e dois gols muito bem trabalhados de pé em pé. O gol cedo deu a tranquilidade suficiente para o Tricolor das Laranjeiras se impor e dominar o Coritiba.

Na segunda etapa, porém, também apareceu outra característica dos trabalhos de Diniz: o de complicar vitórias que pareciam ganhos. Com as linhas altas, o Fluminense foi surpreendido após erro de passe de Caio Paulista e viu Alef Manga, sozinho, diminuir. Em cobrança de falta, Nathan fez o terceiro gol. Egídio diminuiu, mas o Coritiba pouco ameaçou nos minutos finais e Willian fez o quarto e o quinto para fechar a conta.

Nunca critiquei?

Alvo da torcida, Caio Paulista fez o primeiro gol do Fluminense e teve boa atuação até falhar no gol do Coritiba. Na entrevista ao Premiere no intervalo, o atacante que virou lateral-esquerdo com Fernando DIniz disse que o gol é importante para aumentar sua confiança.

Dupla que funciona

Arias e Cano voltaram a trabalhar bem hoje. Cano deu a sua segunda assistência para Arias, enquanto Arias já serviu o artilheiro sete vezes na temporada.

Finalmente

O gol de falta de Nathan foi o primeiro do Fluminense em 2022. O Tricolor marcou 90 vezes na temporada até fazer o seu primeiro em cobrança de falta.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 5 x 2 CORITIBA

Data: 20 de agosto de 2022 (sábado)

Horário: 19h

Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Público: 24.029

Renda: R$ 638.185,00

Cartões amarelos: Fernando Diniz e Willian (Fluminense). Val e Natanael (Coritiba)

GOLS:

Fluminense: Caio Paulista e Arias, aos 2 e 35 minutos do 1T; Nathan e Willian (2), aos 31, 45 e 49 minutos do 2T

Coritiba: Alef Manga e Egídio, aos 26 e 38 minutos do 2T

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Martinelli) e Nathan (Felipe Melo); Matheus Martins (Michel Araujo), Arias (Marrony) e Cano (Willian). Técnico: Fernando Diniz

CORITIBA: Rafael William; Matheus Alexandre (Natanael), Guillermo, Marcio Silva e Guilherme Biro (Régis); Bernardo (Robinho), Val (Bruno Gomes) e Jesús Trindade; Egídio, Fabrício Daniel e Léo Gamalho (Alef Manga). Técnico: Guto Ferreira

