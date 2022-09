Flamengo tropeça em casa e vê vantagem do Palmeiras se manter

Rubro-Negro saiu atrás do Ceará no Maracanã, buscou o empate e vai terminar a rodada 7 pontos atrás do Verdão no Brasileiro

Em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (4), o Flamengo tropeçou no Maracanã, ficou no empate com o Ceará pelo placar de 1 a 1 e viu diminuir as esperanças pela conquista do título nacional. Os gols do jogo foram marcados por Jô, no primeiro tempo, para o alvinegro, e Gabigol, para os cariocas.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 44 pontos e manteve a distância para o líder Palmeiras, que tem 51, na vice-liderança da competição. Já o Vozão ficou nos 28 pontos, na 14ª posição, mas pode ser ultrapassado até o fim da rodada.

Pressão rubro-negra

O primeiro tempo praticamente não teve grandes momentos a destacar, em meio à dificuldade do Flamengo em furar a defesa adversária e com o Ceará apostando nos contra-ataques. O Rubro-Negro assustou com Diego e Gabriel, mas foi o Vozão que abriu o placar, aos 43, após escanteio no ataque do Fla que Vina aproveitou rebote e lançou para Mendoza na esquerda. O camisa 10 encontrou Jô na entrada da área e o centroavante bateu de primeira, sem chance para Santos.

Para o segundo tempo, Dorival Jr. resolveu “apelar” e voltou com Everton Ribeiro, Vidal, Pedro e Matheuzinho, o que mudou a partida. Desde o começo pressionando, o Fla chegou ao empate aos seis minutos, com Gabi, que aproveitou cobrança de escanteio e marcou em seu 200º jogo pela equipe carioca. A situação do alvinegro piorou aos 16, quando, após o árbitro não marcar toque de mão de Vidal, Jô proferiu xingamentos em direção a ele e foi expulso. A partir daí foi ataque contra defesa, porém sem que o Rubro-Negro conseguisse a virada. Gabi ainda recebeu o segundo cartão amarelo no fim do jogo por reclamação e acabou expulso.

Próximos jogos

O Flamengo vira a chave e, no meio de semana, define a vaga para a final da Libertadores, na próxima quarta-feira (7), contra o Vélez Sarsfield, novamente no Maracanã. Os cariocas podem perder por até três gols de diferença.

Já o Ceará volta para casa e enfrenta o Santos, no Castelão, no próximo sábado (10), às 16h30, pela 26ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 1 Ceará

Local: Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

Data e hora: domingo (4), às 11h

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG – Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Árbitro de vídeo: Igor Junior Benevenuto de Oliveira (MG – VAR – Fifa)

Gol: Jô, aos 43’/1T (Ceará); Gabi, aos 6’/2T (Flamengo)

FLAMENGO: Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Matheus França), Diego (Everton Ribeiro), Victor Hugo (Vidal), Cebolinha, Marinho (Pedro) e Gabi. Técnico: Dorival Jr.

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Messias (Lucas Ribeiro), Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson (Fernando Sobral), Vina (Zé Roberto); Lima (Vásquez), Mendoza, Jô. Técnico: Lucho González.

