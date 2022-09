Fluminense encara mistão do Athletico-PR pelo Brasileirão

Pensando no jogo de volta da semifinal da Libertadores, Furacão deve poupar titulares em casa diante do Tricolor

Ainda sonhando em diminuir a vantagem do líder Palmeiras, o Fluminenseencara mais um desafio pelo Brasileirão. Desta vez, pela 25ª rodada, o Tricolor Carioca viaja até Curitiba, onde encara o Athletico Paranaense neste sábado (3), às 19h na Arena da Baixada.

Com 42 pontos, o Fluzão entra em campo como terceiro colocado, atrás apenas do rival Flamengo, vice-líder com um ponto a mais e, claro, do próprio Palmeiras, que lidera com 50. O Furacão é o sexto colocado, com 39 pontos.

Do outro lado vai encontrar um Athletico embalado após a vitória por 1 a 0 no meio de semana contra o mesmo Verdão, só que pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A sequência de partidas, aliás, deve fazer com que o time entre em campo sem seus principais jogadores.

Apesar da boa colocação, o Fluminense vem de dois resultados decepcionantes. Primeiro, deixou escapar a vitória no jogo de ida da semi da Copa do Brasil, viu o Corinthians garantir o 2 a 2 no Maracanã e agora terá que vencer o rival na Neo Química Arena, no próximo dia 15. Depois, ficou no empate de 1 a 1 com o Palmeiras, em confronto direto do Brasileirão.

Para este jogo, o técnico Fernando Diniz já não vai poder contar mais com o volante Nonato. No último dia da janela de transferências para a Europa, o jogador que estava emprestado pelo Internacional foi negociado com o Ludogorets da Bulgária.

Do lado do Furacão, pensando no jogo de volta da Libertadores contra o Palmeiras, marcado para terça-feira (6), no Allianz Parque, a tendência é que o técnico Luiz Felipe Scolari escale um time repleto de reservas.

Expulso no primeiro jogo da semifinal da Liberta, o volante Hugo Moura deve aparecer como titular no meio de campo.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Fluminense

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data e hora: sábado (3), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA / SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (FIFA / SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA / SP)

ATHLETICO-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Pedrinho; Hugo Moura, Matheus Fernandes e David Terans; Rômulo, Pablo e Cuello. Técnico: Luiz Felipe Scolari

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, David Duarte (Felipe Melo), Manoel e Cris Silva; André, Martinelli e PH Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Comentários