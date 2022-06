Fluminense tenta o empréstimo de Marrony, ex-Vasco e Atlético-MG

Marrony é natural de Volta Redonda, cidade no sul do estado do Rio. Foram por lá os primeiros gols. Da várzea na cidade natal, Marrony foi para São Januário em 2015, aos 16 anos.

A polivalência do jogador foi um dos atributos que chamou atenção do Atlético-MG. O atacante foi um pedido de Sampaoli, mas já estava na mira do Galo desde 2019. No total, Marrony fez 84 partidas e 11 gols com a camisa do Vasco antes de atuar no Galo – neste período jogou ao lado de Cano, hoje no Flu.