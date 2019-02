Após um trabalho de investigação integrada entre a Polícia Civil do Acre e da Paraíba, prendeu nesta segunda-feira, 11, o foragido da justiça acreana Wendel Andrade de Araújo, que respondia a vários inquéritos no Acre, entre eles: tráfico de drogas, organização criminosa e roubos a caixas eletrônicos.

No momento da prisão foi encontrado com Wendel, documento de identidade falso, emitido pelo estado do Rio Grande do Norte, com o nome de Gabriel da Silva Bezerra, o qual possivelmente estava sendo utilizado por ele para não ser reconhecido.

Aproximadamente três meses Wendel fugiu da Unidade Prisional 4 (UP4), mais conhecida como Papudinha, na cidade de Rio Branco, e desde então estava como foragido da justiça acreana. Contra ele ainda havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, o qual foi dado efetivo cumprimento.

