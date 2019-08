De acordo com a PRF, em menos de uma semana, esse foi o segundo caso de prisão de foragido da justiça

Na noite da última terça-feira (13), em fiscalização de rotina, no Km 158, da BR-364, no município de Bujari (AC), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, na noite de terça-feira (13), durante abordagem de rotina, na BR-364, em Bujari.

Os policiais estavam de plantão, quando pararam um homem, cuja identidade não foi revelada, em atitude suspeita. Após averiguar a documentação, foi constatado um mandado de prisão em desfavor do abordado, expedido no dia primeiro de abril deste ano, pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Diante dos fatos, o homem de 34 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes da capital para os devidos procedimentos cabíveis.

De acordo com a PRF, em menos de uma semana, esse foi o segundo caso de prisão de foragido da justiça somente nas rodovias federais do estado do Acre.

