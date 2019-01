Por Iryá Rodrigues, G1 AC

O foragido Sebastião Flores de Oliveira, de 31 anos, foi capturado dentro de casa, no domingo (6), no bairro Vila Militar, em Sena Madureira, no interior do Acre. De acordo com a Polícia Militar do Acre, Oliveira estava foragido desde que saiu da unidade prisional para uma licença temporária de sete dias.