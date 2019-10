Um trabalho conjunto entre a Polícia Civil de Epitaciolandia e a Polícia Boliviana através da Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC), prendeu na tarde desta quinta-feira, 24, dois brasileiros que estavam foragidos da justiça do Acre.

A ação policial ocorreu depois que usuários de drogas que vivem nas ruas de Epitaciolândia e Cobija, se envolveram em uma briga que resultou com dois feridos por arma branca. O homem identificado como Erasmo Francisco Soares dos Santos, de 40 anos, estava na companhia de uma jovem identificada apenas pelo nome de ‘Eunice’.

Erasmo foi ferido no queixo e a jovem, levou a pior, sendo perfurada no lado esquerdo do tórax. Ambos são moradores no Bairro José Hassem, foram socorridos e levados ao hospital de Brasileia para receberem atendimento médico e não correm perigo de morte.

Um suspeito identificado pelo nome de “Alexandre” fugiu tomando rumo desconhecido, deixando os dois para trás, está sendo procurado. Apesar do susto, os dois que foram levados para o hospital e receberam cuidados, ficaram por algumas horas em observação e foram liberados no final do dia.

Dando continuidade aos trabalhos conjunto, Policiais Bolivianos e Agentes da Polícia Civil apertaram o cerco nas margens do igarapé Bahia, onde vivem vários usuários de drogas. Na ação quatro indivíduos foram detidos e levados para a Delegacia de Epitaciolândia para serem identificados, pois, nenhum possuía documentos pessoais. Durante a checagem, os investigadores descobriram que dois deles estavam foragidos da Justiça do Acre.

Davi Dias de Lima Sousa, vulgo “Milionário” é morador de Capixaba e vivia andando pelas ruas de Epitaciolândia e Cobija (lado boliviano) fazendo uso de drogas. Já Isaías Guilhermino da Silva, é natural de Minas Gerais e também vivia tranquilamente andando pelas ruas das duas cidades. Ambos serão encaminhados para o Presídio em Rio Branco.

As investigações ainda estão abertas sobre o caso.

1 de 4

Comentários