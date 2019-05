Flagrante ocorreu durante abordagem da PRF-AC na BR-317, em Senador Guiomard. Dupla confessou ser de facção criminosa e iria praticar assaltos em Rio Branco.

Dois rapazes, de 23 e 27 anos, foram flagrados com um revólver durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) no km 97 da BR-317, em Senador Guiomard, interior do estado. A ação ocorreu no início da noite desta sexta-feira (10).