Tem novidade no combate ao focos de calor registrados no Acre.

Chegaram na tarde desta terça-feira, 17, ao Acre, 30 homens da Força Nacional que irão atuar na fiscalizações dos focos de incêndio em parceria com o Exército Brasileiro.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros do Acre, nesta semana, os focos ativos estão concentrados nas cidades de Feijó, Sena Madureira e Rio Branco. Foi confirmado também focos na fronteira com Assis Brasil e Brasileia tanto no Alto Acre como na região do Juruá.

A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autoriza o uso da Força Nacional foi publicada nesta terça-feira (17) no Diário Oficial da União e atende a um pedido feito pelo governo do Acre no início de setembro.

A tropa vai realizar também atividades de defesa civil de proteção ao meio ambiente e serviços de preservação da ordem pública. A Força Nacional ficará no Acre até a próxima terça-feira, dia 24 de setembro.

Além da Força Nacional, o vice-governador Major Rocha confirmou a ajuda do governo federal em recursos financeiros na ordem de R$ 23 milhões que serão destinados as ações de combate a incêndios.

Uma curiosidade é que o comandante da tropa da Força Nacional que se apresentou na tarde desta terça no comando do Corpo de Bombeiros é acreano. O Tenente-coronel Vandernilson Peres é xapuriense, bombeiro do Acre e há anos integra a Força Nacional, chefiando ações de resgate, como em Brumadinho, na ocasião do rompimento da barragem, e em Moçambique, país africado que foi devastado por um ciclone em março deste ano.

Comentários