Força Nacional da Bolívia e agentes do AC se unem para combater narcotráfico na fronteira

Uma força integrada formada por cem homens da Polícia Nacional Boliviana e das tropas acreanas de segurança estão preparadas para combater o narcotráfico nas fronteiras.

Os agentes desembarcaram no aeroporto da cidade de Cobija, no último final de semana, para evitar que os criminosos cruzassem a região pelos municípios do Acre, a saber, Plácido de Castro, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Cerca de dez veículos terrestres e aquáticos foram recrutados para realizarem patrulhamentos contínuos na faixa fronteiriça ao longo de rios e estradas vicinais que interligam os dois países.

Os policiais bolivianos foram treinados por policiais americanos, de acordo com a imprensa do país.

“A gente alertou às autoridades bolivianas que havia a possibilidade, naquele momento, da fuga de criminosos para o país vizinho mediante a ofensiva policial que estamos desencadeando contra as facções criminosas na fronteira acreana. Elas entenderam a situação e, quando do nosso encontro em Santa Cruz de La Sierra, já haviam se comprometido em fortalecerem o policiamento do lado deles”, disse o coronel Paulo Cesar, secretário de Segurança Pública do Acre, à reportagem do site O Seringal.

As forças de segurança do Acre já estão na fronteira desde o último dia 5.